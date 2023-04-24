Süper Lig'de 31. hafta sona erdi: İşte oluşan puan durumu
ensonhaber.com

Zirve takipçisi Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği İstanbulspor ile uzatma dakikalarında yediği golle 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 4'e indirme fırsatını tepti.

Yeni Haber Başlığı

Lidere Karagümrük çelmesi

Galatasaray da sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybetti.

Sarı-kırmızılıların sahasındaki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Yeni Haber Başlığı

Haftanın kazananı Beşiktaş

Deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup eden ise haftanın kazanan ekibi oldu ve yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Yeni Haber Başlığı

Süper Lig'de son durum

İşte 31. haftanın sonuçları, oluşan puan durumu ve 32. haftanın programı:

Yeni Haber Başlığı
Yeni Haber Başlığı
Yeni Haber Başlığı