Süper Lig'de 31. hafta sona erdi: İşte oluşan puan durumu

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Zirve takipçisi Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği İstanbulspor ile uzatma dakikalarında yediği golle 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 4'e indirme fırsatını tepti.
Lidere Karagümrük çelmesi
Galatasaray da sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybetti.
Sarı-kırmızılıların sahasındaki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Haftanın kazananı Beşiktaş
Deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş ise haftanın kazanan ekibi oldu ve yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.
Süper Lig'de son durum
İşte 31. haftanın sonuçları, oluşan puan durumu ve 32. haftanın programı: