Süper Lig'de 31. hafta sona erdi: İşte oluşan puan durumu Süper Lig'de 31. haftası sona erdi. Lider Galatasaray, 70 puanla zirvedeki yerini korurken puan farkını azaltma şansını kullanamayan Fenerbahçe ise 64 puanla takibini sürdürdü. Pazar günü zirveyi yakından ilgilendiren derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırlayacak.

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Zirve takipçisi Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği İstanbulspor ile uzatma dakikalarında yediği golle 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 4'e indirme fırsatını tepti.

Lidere Karagümrük çelmesi

Galatasaray da sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybetti.

Sarı-kırmızılıların sahasındaki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Haftanın kazananı Beşiktaş

Deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş ise haftanın kazanan ekibi oldu ve yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Süper Lig'de son durum

İşte 31. haftanın sonuçları, oluşan puan durumu ve 32. haftanın programı: