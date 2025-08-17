Jose Mourinho: Adil bir sonuç oldu

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşılaştı.

Mücadele 0-0 biterken iki takım da kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

"OYUN KURMAKTA ZORLANMADIK"

Mücadelenin ardından konuşan Portekizli teknik adam, "Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı. Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. 3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Oyun kurmakta zorlanmadık." dedi.

"ADİL BİR SONUÇ OLDU"

Son olarak deneyimli teknik adam şöyle dedi:

"Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. 11'e 11 olmadığında önde baskıda zorlanırsınız ama savunmada zorlanmazsanız. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu."

"RAKİBİN HAKKINI TESLİM ETMEMİZ GEREKİYOR"

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Mourinho, açıklamalarda bulundu.

Pozisyona girememekle ilgili rakibin iyi iş çıkardığını dile getiren Mourinho, "Çok fazla pozisyon üretemememizin sebebiyle ilgili olarak da rakibin hakkını teslim etmek gerekiyor. Şunu anlıyorum ki, sizler için iyi işler yapan rakibin hakkını vermek zor. Genellikle, yapamayan takımı ‘şunu yapamadı, bunu yapamadı' diyerek eleştirme eğilimi var. Ancak rakibin hakkını teslim etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"DUVAR GİBİ SAVUNMA YAPTILAR"

Bugün bir duvara karşı oynadıklarını vurgulayan Mourinho şöyle dedi:

"Duvar gibi savunma yaptılar. Hem oyuncularının hem de teknik direktörlerinin hakkını vermek lazım. Geride beşli savunma yapıyorlardı. Üç savunmacılarının biri 1.90, biri 1.91, diğeri ise 1.89 boyundaydı. Orta saha oyuncuları da çok fazla koşuyordu. Her top için, her ikili mücadelede ısırarak oynuyorlardı. Böyle olduğu zaman da onlara karşı oynamak her zaman zor oluyor. Aynı zamanda şöyle de bir gerçek var. Top sürekli havada olduğu zaman rakibe baskı yapamazsınız. Belki siz uzmanlar bize söyleyebilirsiniz; topun sürekli havada olduğu bir oyunda nasıl baskı yapabiliriz? Ama rakibimiz bu şekilde oynuyor. Kalecileri geriden kısa oynamıyor, sürekli uzun top oynuyor. Bu durumda biz de mecburen geriye çekilmek zorunda kalıyoruz. Tabii ki bu tarz maçlar benim istediğim türde maçlar değil. Bu tarz bir oyun tarzı, kendi takımım için asla istemeyeceğim bir oyun tarzı. Ama her teknik direktörün kendi fikirleri var. Ben de Göztepe'ye saygı duyuyorum ve oyuncularının da bu oyuna en iyi şekilde adapte olduklarını görüyorum"

"GÖZTEPE 1 PUANI HAK ETTİ"

Göztepe'nin bugün bir puanı hak ettiğini söyleyen Portekizli teknik adam, "Biz o fırsatı değerlendirip golü atsaydık maçı kazanabilirdik. Maçın son dakikasında bunu yapabilirdik. Ancak onların yaptığı savunma ile bir puanı hak ettiklerini düşünüyorum. Oynadıkları her uzun top bizim için tehlike oluşturdu. Bu sonuçtan dolayı mutlu değilim. Takımımın daha iyi olmasını istiyorum. Ancak rakibimizin de hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Ben rakibimize saygı duyuyorum ve ne yaptıklarını iyi bildiklerini düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

"GEÇEN SENEDEN BERİ ANALİZ EDİYORUM"

Rakibi iyi analiz ettiğini söyleyen Mourinho şunları söyledi:

"Zaten onları geçen seneden beri analiz ediyorum. Çünkü oynadıkları oyun tamamen aynı. Hatta bir oyuncu ayrıldığında bile yerini alan oyuncu, birebir aynı profilde ve aynı özelliklerde biri oluyor. İyi analiz edip etmediğimizi görmek için onların nasıl bir oyun tarzına sahip olduklarını açıklamamı ister misiniz? Çünkü maçtan sonra televizyon röportajında bana, ‘geriden oyun kurulumunda zorlandığınız' söylendi. Ancak aslında öyle değildi. Geriden oyun kurmak bizim için çok kolaydı çünkü rakip baskı yapmıyordu. Dolayısıyla geriden oyun kurmakta zorlanmadık. Asıl zor olan, o savunma duvarını aşmaktı"

Çağlar'ın durumuna da değinen Mourinho, "Çağlar'ın fiziksel bir problemi vardı. Dünden bugüne toparlayabileceğini düşünüyorduk. Ancak toparlayamama ihtimaline karşı buraya ekstra bir oyuncu da getirmiştik. Fakat düşündüğümüz gibi olmadı ve kendisi dünden bugüne kadar toparlayamadı" diyerek sözlerini noktaladı.