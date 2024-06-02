Jose Mourinho, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
ensonhaber.com

Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı ve görüşmelere başladığını KAP’a bildirdiği Portekizli Teknik Direktör için resmi sosyal medya hesabından video yayınladı.

Videoda konuşan Mourinho, "Merhaba Fenerbahçeliler! Yarın Kadıköy’de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım" ifadelerini kullandı.

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Saat 14.00'te İstanbul'da

Deneyimli çalıştırıcının bugün saat 14.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na inip ardından kulüp binasına geçmesi bekleniyor.

Londra'dan yola çıktı

Öte yandan Real Madrid'in Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 15. kez kazandığı final maçını Wembley Stadyumu'nda takip eden Mourinho, İngiltere'nin başkenti Londra'dan yola çıktı.

Efsane teknik adam, uçağa binerek Fenerbahçe'ye imza atmak için yola çıktı. Mourinho'nun uçakta olduğu fotoğraf ise sosyal medya üzerinden paylaşıldı.