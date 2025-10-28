Jose Mourinho'dan itiraf: Fenerbahçe sonrası beklemiyordum!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica’nın Tondela ile oynayacağı Portekiz Kupası çeyrek final maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mourinho konuşmasının bir bölümünde, Fenerbahçe’de ayrılmasının ardından dönüşünün bu kadar çabuk olmasını beklemediğini ifade etti.

“BU KADAR ÇABUK DÖNMEYİ BEKLEMİYORDUM”

Portekizli teknik adam, şunları dedi: