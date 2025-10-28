Jose Mourinho'dan itiraf: Fenerbahçe sonrası beklemiyordum!

- Jose Mourinho, Benfica'nın Portekiz Kupası maçı öncesi basına açıklama yaptı.
- Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hızlı bir şekilde geri dönmeyi beklemediğini belirtti.
- Mourinho, bu dönüşün beklenmedik olduğunu ifade etti.
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica’nın Tondela ile oynayacağı Portekiz Kupası çeyrek final maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Mourinho konuşmasının bir bölümünde, Fenerbahçe’de ayrılmasının ardından dönüşünün bu kadar çabuk olmasını beklemediğini ifade etti.
“BU KADAR ÇABUK DÖNMEYİ BEKLEMİYORDUM”
Portekizli teknik adam, şunları dedi:
Fenerbahçe'den ayrıldığımda, bu kadar çabuk futbola dönmeyi beklemiyordum. Seçimimde seçici olmak, bana motivasyon ve sorumluluk verecek bir şeyi kabul etmek istedim ancak Benfica'dan teklif gelince hemen kabul ettim.