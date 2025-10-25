Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu sözleri!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arouca maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe dönemine de değinerek sarı-lacivertlilerden ayrılış sürecinde Kerem Aktürkoğlu transferinin önemli rol oynadığını söyledi.

"KEREM İÇİN HER ŞEYİ YAPTIM"

Kerem Aktürkoğlu'nu almak için her şeyi yaptığını söyleyen Mourinho, şunları dedi:

Benfica kadrosunu o kadar çok seviyordum ki, çok önemli bir oyuncu olan Kerem Aktürkoğlu'nu almak için her şeyi yaptım.

"AYRILMAMIN SEBEPLERİNDEN BİRİ..."

Jose Mourinho, sözlerine şöyle devam etti:

Fenerbahçe'den bu kadar erken ayrılmamın sebeplerinden biri belki de oyuna bakış açımda temel bir rol oynadığını düşündüğüm Kerem'i Benfica'dan alamamanın verdiği hayal kırıklığıydı.

"BU BENİM SUÇUM"

Mourinho, ayrıca şu sözleri sarf etti: