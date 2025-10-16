Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'ın açıklamalarına yanıt geldi

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Saran'ın konuşmasının en dikkat çekici bölümlerinden biri de Jose Mourinho ile ilgili kısımdı.

SARAN, PORTEKİZ KAMPINI ELEŞTİRMİŞTİ

Sarı-lacivertlilerin başkanı, sezon öncesi takımın Portekiz'de kötü bir kamp dönemi geçirdiğini ve günde bir antrenman yaptığını belirtmişti.

Saran, "Portekiz'de çok kötü bir kamp dönemi yaşanmış. Günde bir antrenman yapılmış. Olacak iş değil." demişti.

"ARTIK FENERBAHÇE'YLE İLGİLENMİYORUM"

Jose Mourinho'ya Saran'ın sözleri sorulurken deneyimli çalıştırıcı, tek cümlelik bir cevap verdi.

Jose Mourinho, Sadettin Saran'ın açıklamalarıyla ilgili olarak, "Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum." cevabını verdi.

Mourinho, konuya ilişkin başka bir açıklama yapmadı.