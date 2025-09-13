Jota Silva, Beşiktaş'ın 194. yabancı oyuncusu oldu

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jota Silva, siyah-beyazlı ekibin tarihindeki 194. yabancı futbolcu oldu.

Beşiktaş, bugüne dek 55 farklı ülkeden 193 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminin son gününde Portekizli kanat oyuncusunu 1 sezonluğuna satın alma opsiyonuyla kiraladı.

26 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin 13. Portekizli futbolcusu olarak dikkati çekti.

KARİYERİ

Portekizli futbolcu, 1 Ağustos 1999'da Portekiz'de Melres'te dünyaya geldi.

Futbol kariyerine 2012'de Portekiz alt lig takımlarından Sousense'de başlayan Jota Silva, buradan 2017'de Paços de Ferreira altyapısına geçiş yaptı.

Daha sonra bir yıl içerisinde Sousense'ye geri dönen 26 yaşındaki futbolcu, 2019 yılında Espinho'ya transfer oldu.

Espinho'dan sonra sırasıyla Leixoes ve Casa Pia'da oynayan tecrübeli oyuncu, 2022'de asıl çıkışını yapacağı Vitoria takımına katıldı.

Vitoria'daki ilk sezonunda 4 kez gol sevinci yaşayan Jota, bir sonraki yıl tüm kulvarlarda 15 defa rakip ağları sarsmayı başardı ve Avrupa'nın farklı liglerindeki kulüplerin dikkatini çekti.

Geçen sezon başında İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'a transfer olan Portekizli futbolcu, burada 37 maçta 4 gol kaydetti.

Yeni sezonda kanat transferi için araştırmalarını yapan Beşiktaş, Jota Silva'yı 1 sezonluğuna satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladı.

BEŞİKTAŞ TARİHİNDEKİ 13. PORTEKİZLİ FUTBOLCU

Jota Silva, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 13. Portekizli futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta daha önce Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario ve Tiago Djalo siyah-beyazlı formayı giydi.

TAKIMDAKİ ÜÇÜNCÜ PORTEKİZLİ OYUNCU

Jota Silva, Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki 3. Portekizli oyuncu oldu.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Jota, Rafa Silva ile Tiago Djalo'nun ardından takımın 3. Portekizlisi olarak dikkati çekiyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Jota Silva, ilk milli maçına 21 Mart 2024'te İsveç karşısında çıktı.

Teknik direktör Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz Milli Takımı'nda, İsveç'e karşı ilk kez milli formayı giyen Jota, mücadelede 27 dakika görev yaptı.

Milli takım kariyerinde 2 maça çıkan Jota Silva, gol sevinci yaşayamadı.

BEŞİKTAŞ'IN 12. TRANSFERİ

Jota Silva, Beşiktaş'ın bu sezonki 12. transferi oldu.

Siyah-beyazlılar transfer döneminde bugüne kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Jota Silva ile sözleşme imzaladı.