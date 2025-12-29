Juventus, Kenan Yıldız'a zam yapıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili kritik bir kararı resmen aldı.

Siyah-beyazlılar, maaşı 1.7 milyon euro olan Kenan'a zam yapıyor.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Juventus yönetimi, Kenan Yıldız'ın sunduğu şartları kabul ederek genç oyuncunun maaşını yıllık 6 milyon euro seviyesine çıkarma kararı aldı.

EN ÇOK KAZANAN İSİMLERDEN BİRİ OLACAK

Bu hamleyle birlikte mevcut kontratın 2030 veya 2031 yılına kadar uzatılması ve Kenan'ın takımın en çok kazanan isimlerinden biri olması planlanıyor.

PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON EURO

Piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen ve Avrupa'nın elit kulüpleri tarafından yakından takip edilen Kenan Yıldız için Juventus yönetimi net bir tavır sergiledi.

"SATILAMAZ"

Siyah-beyazlıların, milli futbolcuyu kulüp projesinin merkezi olarak gördüğü ve kadroda "dokunulmaz/satılamaz" statüsüne getirdiği ifade edildi.

LİDERLİK ROLÜ TESCİLLENDİ

Bu karar, Juventus'un gelecek yıllardaki kupa hedeflerinde Kenan’ın liderlik rolünü tescillemiş oldu.

BU SEZON NE YAPTI?

Genç yıldız, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 22 maçta 1.796 dakika süre aldı.

20 yaşındaki isim, bu süreçte 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.