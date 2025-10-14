Juventus, Milan Skriniar'ın peşinde iddiası

Juventus, sakatlanan ve en az 2 ay sahalardan uzak kalacak olan stoperi Gleison Bremer'in yerini doldurmak için Fenerbahçe'den Milan Skriniar'ı gündemine aldı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus, fazla transfer bütçesi olmadığı için kiralayabileceği ve daha önce Serie A'da forma giymiş büyük oyunculara bakacak.

JUVE, SKRINIAR'I GÜNDEMİNE ALDI

Bunun için ilk hedefleri Fenerbahçe'den Milan Skriniar olacak.

Skriniar'ın Jose Mourinho ayrılığı sonrası mutsuz olabileceğini düşünen Juventus Genel Direktörü Damien Comolli, temaslara şimdiden başlayacak ve ara transferin ilk gününde Skriniar'ı kadrosuna katmaya çalışacak.

ALTERNATİFİ MIN-JAE AMA ZOR...

İtalyan devinin bir diğer hedefinin ise geçmişte Napoli'de forma giyen ancak şu an Bayern Münih'te dakika bulmakta zorlanan Kim Min-Jae olduğu kaydedildi.

Kim Min-Jae'nin Avrupa Birliği pasaportu olmaması, Juventus'un da sezon başına kaydedilecek AB Dışı oyuncu kontenjanının ise Kanadalı Jonathan David sonrası sadece 1'e düştüğü belirtildi.

MOLINA DA GÜNDEMDE

Atletico Madrid'de dakika bulamayan Arjantinli sağ bek Nahuel Molina'nın da transferinin düşünüldüğü, bu nedenle Kim Min-Jae transferinin son ihtimal olduğu belirtildi.