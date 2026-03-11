Noa Lang, yakında yeni şarkı çıkaracağını açıkladı: Sacha Boey'le iş birliği yapabiliriz...

Galatasaray forması giyen Noa Lang, Liverpool maçının ardından Ziggo Sport'a açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde daha önce şarkı çıkartan Hollandalı futbolcu, bu konuda yeni planının olduğunu söyledi.

"Yeni bir şeyler çıkarmak niyetindeyim" diyerek söze başlayan Noa Lang, "Umarım yazdan önce olur. Niyetim bu." sözlerini sarf etti.

"BOEY'LE ORTAK ŞARKI..."

Noa Lang, bu kez Sacha Boey ile iş birliği yapabileceğini söyledi.

Lang, "Fransız bir arkadaşımız var, Sacha Boey. O da müzik yapıyor. Kim bilir, belki bir iş birliği olur." diye konuştu.

Galatasaray'ın Napoli'den satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Noa Lang, sarı-kırmızılılarda 9 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.