Juventus’a 5 atan Galatasaray, Konyaspor’a mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda evinde İtalyan devi Juventus’la karşılaşan Galatasaray, rakibini 5-2’lik ezici skorla mağlup etmişti.

Sarı-kırmızılılar salı günkü maçtan yalnızca 4 gün sonra Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk oldu.

Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, Konya deplasmanında 2-0 yenilerek şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşadı.

KOCAELİSPOR'A DA DEVLER LİGİ DÖNÜŞÜ YENİLDİLER

Konyaspor mağlubiyeti sonrası ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Buna göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi dönüşü ligde en son Kocaelispor’a yenilmişti.

Galatasaray, 5 Kasım tarihinde Devler Ligi'nde Ajax'ı 3-0 yenerken, 9 Kasım tarihinde Kocaelispor'a 1-0'lık skorla mağlup olmuştu.

Konyaspor mağlubiyetinin de Juventus karşılaşmasının hemen ardından gelmesi, sarı-kırmızılılara dair ortaya çıkan önemli bir ayrıntı oldu.