Kaan Ayhan, Galatasaray'a gitmek istiyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği bilinen Kaan Ayhan'ın, temsilcilerine sarı-kırmızılı ekibin ilk tercihi olduğunu ilettiği öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, yabancı kuralında değişikliğe gitmesinin ardından futbol kulüplerinin de transferde öncelikleri yerli oyuncular oldu.

Daha önce Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcumuz Kaan Ayhan için rakip oldu.

KAAN'IN İLK TERCİHİ G.SARAY

Alman ekibinin küme düşmesi üzerine serbest kalma maddesini kullanarak oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen iki takım, görüşmelere başlarken; Kaan Ayhan'ın ise ilk tercihinin sarı-kırmızılılar olduğu belirtildi.

Galatasaray’ın Düsselfdorf’a serbest kalma bedelini ödeyip Kaan’ı kadrosuna katması beklenirken; 25 yaşındaki futbolcunun bu tercihinin sebebinin milli takımda da bir dönem hocası olan Fatih Terim olduğu öğrenildi.

KAAN'IN BABASI İKİ TAKIMIN DA İSTEDİĞİNİ DOĞRULAMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapan Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan, her iki Süper Lig devinin de oğluna talip olduğunu doğrulamıştı.

Erol Ayhan, "Evet iki kulübün de ilgisi var. Oğlum da Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakıyor." ifadelerini kullanmıştı.