Abone ol: Google News

Kasımpaşa - Beşiktaş maçının VAR'ı Kadir Sağlam oldu

Süper Lig’de bugün Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Kadir Sağlam oldu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 12:20
Kasımpaşa - Beşiktaş maçının VAR'ı Kadir Sağlam oldu
  • Kasımpaşa ile Beşiktaş Süper Lig'de bugün 20.00'de karşılaşacak.
  • Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.
  • VAR hakemi ise Kadir Sağlam olarak belirlendi.

Süper Lig’in 10. hafta maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş bugün saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda mücadele edecek.

Müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

KADİR SAĞLAM, VAR KOLTUĞUNDA OLACAK

Kayatepe'nin yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Erdem Mertoğlu olacak.

Mücadelede VAR'da Kadir Sağlam, AVAR'da da Hakan Yemişken ile Ferhan Kestanlıoğlu görev yapacak.

Eshspor Haberleri