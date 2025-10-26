Kasımpaşa - Beşiktaş maçının VAR'ı Kadir Sağlam oldu

- Kasımpaşa ile Beşiktaş Süper Lig'de bugün 20.00'de karşılaşacak.
- Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.
- VAR hakemi ise Kadir Sağlam olarak belirlendi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig’in 10. hafta maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş bugün saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda mücadele edecek.
Müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
KADİR SAĞLAM, VAR KOLTUĞUNDA OLACAK
Kayatepe'nin yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Erdem Mertoğlu olacak.
Mücadelede VAR'da Kadir Sağlam, AVAR'da da Hakan Yemişken ile Ferhan Kestanlıoğlu görev yapacak.