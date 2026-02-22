Kayserispor, Antalyaspor'u tek golle geçti

Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, sahasında Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Kayseri Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, ev sahibi takım oldu.
Kayserispor, maçın son dakikalarında bulduğu golle rakibi Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
1 PENALTI KAÇTI, 3 PUAN SON ANDA GELDİ
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 89. dakikada, Talha Sarıarslan kaydetti.
Kayserispor'da Laszlo Benes, 69. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
8 MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte 8 maç sonra galip gelen Kayserispor 19 puan olurken Antalyaspor 23 puanda kaldı.
ANTALYASPOR'UN KONUĞU FENERBAHÇE
Ligin sonraki maçında Kayserispor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Antalyaspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
