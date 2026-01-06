Kayserispor, FC Hermannstadt ile yenişemedi

- Kayserispor, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında FC Hermannstadt ile 0-0 berabere kaldı.
- Karşılaşma Antalya Belek'te yapıldı ve genç oyuncular denendi.
- Kayserispor, kamptaki ikinci maçını 11 Ocak'ta oynayacak.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, devre arası kampının ilk hazırlık maçını oynadı.
Antalya Belek’te FC Hermannstadt ile karşı karşıya gelen Kayserispor, sahadan 0-0’lık sonuçla ayrıldı.
SIRADAKİ MAÇ PAZAR GÜNÜ
Teknik Direktör Radomir Djalovic maçta, genç oyunculara şans verirken sarı-kırmızılılar kamptaki ikinci maçını 11 Ocak Pazar günü oynanacak.