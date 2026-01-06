Abone ol: Google News

Kayserispor, FC Hermannstadt ile yenişemedi

Kayserispor ligin ikinci yarısı öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Romanya ekibi FC Hermannstadt ile golsüz berabere kaldı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 06.01.2026 20:53
Kayserispor, FC Hermannstadt ile yenişemedi
  • Kayserispor, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında FC Hermannstadt ile 0-0 berabere kaldı.
  • Karşılaşma Antalya Belek'te yapıldı ve genç oyuncular denendi.
  • Kayserispor, kamptaki ikinci maçını 11 Ocak'ta oynayacak.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, devre arası kampının ilk hazırlık maçını oynadı.

Antalya Belek’te FC Hermannstadt ile karşı karşıya gelen Kayserispor, sahadan 0-0’lık sonuçla ayrıldı.

SIRADAKİ MAÇ PAZAR GÜNÜ

Teknik Direktör Radomir Djalovic maçta, genç oyunculara şans verirken sarı-kırmızılılar kamptaki ikinci maçını 11 Ocak Pazar günü oynanacak.

Eshspor Haberleri