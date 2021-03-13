- Haberler
- Futbol Haberleri
- Kayserispor-Galatasaray - CANLI SKOR
Kayserispor-Galatasaray - CANLI SKOR
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
- Haber Merkezi
- 13.03.2021 - 18:57
- Güncelleme : 13.03.2021 - 19:08
CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI İNCELEYİNİZ...
4' Fernandes'in pasında Falcao ceza alanında topla buluştu ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada.
1' Maç başladı.
Son iki haftada 5 puan kaybeden Galatasaray, Kayserispor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Üst üste aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından uzaklaşmaya başlayan Kayseri ekibi ise seriyi sürdürmeyi hedefliyor.
Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor. Maç beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Kayserispor: Doğan, Aziz Behiç, Kolovetsios, Uğur, Ramazan, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan
Galatasaray: Muslera, Saracchi, Marcao, Luyindama, Yedlin, Taylan, Emre Akbaba, Gedson, Emre Kılınç, Mostafa Mohamed, Falcao