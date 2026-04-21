Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın: Bensiz başarı gelecekse gitmeye hazırım

Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor'da Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın, stadyumda basın toplantısı düzenledi.

Başkan Açıkalın, alınan başarısız sonuçların para ile ilgili olmadığını ifade etti.

Açıkalın, "Bu kulübe kim sahip çıkmak istiyor ise bugün bu kulübün anahtarını veririm. Sportif başarıyı eleştiririm, bunların hiçbirine itirazım yok. Ben de eleştiririm. Prim veriyoruz, maaş ödemelerini yaptık. Süper Lig ortalamasının çok altındayız. Başarısızlığı ilgili anlamsız bir şekilde maaşa yüklemeye gerek yok. Şanssız oynadığımız maçlar var, son dakika kaybettiğimiz maçlar var. Bugün bu takımın 6 puanı daha olsa acaba bugün bunları mı konuşuyorduk?" dedi.

"BENSİZ BAŞARI GELECEKSE GİTMEYE HAZIRIM"

Kulübe 300 milyon TL'nin üzerinde para verdiğini, karşılıksız para veren tek başkan olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Açıkalın, kendisi olmadan başarı gelecekse gitmeye hazır olduğunu dile getirerek, "Kayserispor başkanlığı bir görev. Şehirde genel bir karar alınır, birinin yapması yönünde fedakarlık istenir. Benden önce de böyle oldu, benden sonra da böyle olur. Zaten başkanlık görevinden mutlu mesut ayrılmak sanırım imkansız. Biz fedakarlık yaptığımızı düşünüyoruz, bu kulübün geleceği için çaba sarf ettiğimizi düşünüyoruz. Mali açıdan ilk geldiğimiz dönemde 20-25 milyon euro transfer yasaklarıyla uğraşan bir kulüp, şuanda transfer tahtası açık hale gelmiştir. Şuanda 100 bin euro borcumuz var." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCULAR KENDİNE GELSİN, RUHSUZLUĞU ELEŞTİRİYORUM"

Sahadaki ruhsuzluktan kendisinin de rahatsız olduğunun altını çizen Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın; "Taraftar başarısızlığa tahammül edemeyebilir, haklıdır, eleştirir haklıdır. Ben yapıcı eleştirilere, hakaret olmayan eleştirilere açığım. Bu oyuncular bu değil, bu ruhsuzluğu ben de eleştiriyorum. Ben gidince bu çocuklar oynayacaklarsa gideceğim. Bu şehirde karşılıksız para veren tek başkanım. Ne oldu da bunlar hemen unutuldu? Ben futbol oynayamam, menajerlik yapamam. Bir şeyi bilirim, zararlı insanları buraya sokmamaya çalışırım. Alavere, dalavere işlerine girmem. Kulüp burada, şehir burada. Her türlü öneriye açığız. Biri desin 'ben başkan oluyorum' hemen anahtarı valimize, belediye başkanımıza veririm. Bu başarısızlığa en fazla ben üzülüyorum. Doğrudur, bir başarısızlık vardır. Bu saatten sonra benim futbolculara, hocasına müdahale etme şansım yoktur. Futbolcular kendine gelsin. Kalan haftalardaki maçlarda kendilerini toparlasın. Benim takımımızdan umudum var." diye konuştu.