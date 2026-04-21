Galatasaray, Bernardo Silva’ya teklif yaptı iddiası

Galatasaray, Manchester City’den ayrılacağını açıklayan Bernardo Silva için harekete geçti.

Sarı-kırmızılılar, buna göre uzun süredir gündeminde yer alan Silva için İlkay Gündoğan’ın aracılığıyla temas sağladı.

Ali Naci Küçük’ün haberine göre; Galatasaray, sezon sonunda boşa çıkacak olan Portekizli yıldız için yıllık 15 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme önerdi.

Geçen sezon Bayern Münih ile sözleşmesi biten Leroy Sane’yi haziran ayında İstanbul’a getiren ve transfer eden Galatasaray, benzer bir operasyonla Bernardo Silva’ya imza attırmak istiyor.

Diğer yandan transfer sürecini karmaşık hale getiren bir gelişme de Suudi Arabistan cephesinden geldi.

Bernardo Silva için Suudi kulüplerinden astronomik düzeyde bir maaş teklifi yapıldığı belirtildi.

Futbolcunun gelen teklifleri değerlendirip, kararını yakında vermesi bekleniyor.

9 yıldır Manchester City’de forma giyen Bernardo Silva, İngiliz devinde çıktığı 452 maçta 76 gol attı ve 77 asist yaptı.

31 yaşındaki futbolcu, Manchester City kariyerinde 18 kupa kaldırarak büyük bir başarıya imza attı.