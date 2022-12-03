Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
321.001
-0.10%
BTXN Coin
5.44
-1.80%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C
    Kayserispor'da Bertolacci, sözleşmesini tek taraflı feshetti

    Kayserispor'da Bertolacci, sözleşmesini tek taraflı feshetti

    Kayserispor'da Andrea Bertolacci dönemi sona erdi. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli futbolcusu Andrea Bertolacci sözleşmesini tek taraflı feshetti.
    • 03.12.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 17:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig takımlarından Kayserispor'un İtalyan futbolcusu Andrea Bertolacci, 1.5  sezondur formasını giydiği sarı-kırmızılı ekipten ayrıldı.

    Sözleşmesini feshetti

    Kayserispor'un 2021-2022 sezonu devre arası transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten renklerine kattığı İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci, takımla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

    Kayserispor da Bertolacci, sözleşmesini tek taraflı feshetti #1

    2 gol sevinci yaşadı

    Bertolacci, geçen sezon 10 lig, 4 Türkiye Kupası maçına çıktı. Bu sezon da 7 lig maçı 1 de Türkiye Kupası maçında forma giyen Bertolacci, Kayserispor formasıyla 2 kez gol sevinci yaşadı.

    Kayserispor da Bertolacci, sözleşmesini tek taraflı feshetti #2

    Fatih Karagümrük'e dönebilir

    Son zamanlarda formasından uzak kalan ve 18 Ekim tarihinde Kayserispor'un Iğdır FK ile karşılaştığı maçta oynayan Andrea Bertolacci'nin alacakları nedeniyle takımdan ayrıldığı öğrenildi.

    Tecrübeli futbolcunun eski takımı Fatih Karagümrük'e geri dönüp imza atması bekleniyor.

    Kayserispor da Bertolacci, sözleşmesini tek taraflı feshetti #3


    Olaf Scholz, Putin ile telefonda Ukrayna'yı görüştü
    Dünya

    Olaf Scholz, Putin ile telefonda Ukrayna'yı görüştü

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Alperen Şengün'ün takımı Rockets, Batı Konferansı lideri Suns'ı yendi
    Basketbol

    Alperen Şengün'ün takımı Rockets, Batı Konferansı lideri Suns'ı yendi

    Görüş Bildir