Kayserispor'da Bertolacci, sözleşmesini tek taraflı feshetti

Kayserispor'da Andrea Bertolacci dönemi sona erdi. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli futbolcusu Andrea Bertolacci sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Süper Lig takımlarından Kayserispor'un İtalyan futbolcusu Andrea Bertolacci, 1.5 sezondur formasını giydiği sarı-kırmızılı ekipten ayrıldı.

Sözleşmesini feshetti

Kayserispor'un 2021-2022 sezonu devre arası transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten renklerine kattığı İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci, takımla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

2 gol sevinci yaşadı

Bertolacci, geçen sezon 10 lig, 4 Türkiye Kupası maçına çıktı. Bu sezon da 7 lig maçı 1 de Türkiye Kupası maçında forma giyen Bertolacci, Kayserispor formasıyla 2 kez gol sevinci yaşadı.

Fatih Karagümrük'e dönebilir

Son zamanlarda formasından uzak kalan ve 18 Ekim tarihinde Kayserispor'un Iğdır FK ile karşılaştığı maçta oynayan Andrea Bertolacci'nin alacakları nedeniyle takımdan ayrıldığı öğrenildi.

Tecrübeli futbolcunun eski takımı Fatih Karagümrük'e geri dönüp imza atması bekleniyor.