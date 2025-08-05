Kazeem Olaigbe Trabzon'da

Trabzonspor, sol kanat transferi için bir süredir yürüttüğü çalışmaların ardından Rennes forması giyen 22 yaşındaki Belçikalı oyuncu Kazeem Olaigbe ile anlaşma sağladı. Uçağı Trabzon'a inen Olaigbe’nin sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

DÖRDÜNCÜ TRANSFER OLACAK

Bu transferle birlikte Trabzonspor, Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Wagner Pina’nın ardından kadrosuna dördüncü takviyesini gerçekleştirmiş olacak.

GEÇEN SEZON 10 MAÇ OYNADI

Geçtiğimiz sezon 10 maçta 295 dakika sahada kalan genç futbolcu, 2 asistle takımına katkı sağladı.