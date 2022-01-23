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Kenan Karaman yine yokları oynadı
Beşiktaş'ta taraftarla bir türlü yıldızı barışmayan Kenan Karaman, Yeni Malatyaspor maçında da kendisine verilen şansı kullanamadı. Milli futbolcu hem geride hem de ileride vasadın altında kaldı.
- Haber Merkezi
- 23.01.2022 - 11:20
Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor karşısında teknik direktör Önder Karaveli'nin ilk 11'de şans verdiği Kenan Karaman yine beklentilerin altında kaldı.
Hücum konusunda hiçbir varlık gösteremeyen Kenan için Önder Karaveli, savunma yönünü kullanmak istediklerini belirtmişti.
SAVUNMADA DA BEĞENİLMEDİ
Ancak milli oyuncu, savunma anlamında da hayal kırıklığı yarattı.
Sadece 1 top kapan Kenan, 8 ikili mücadelenin ise 4'ünü kaybetti. Kenan 65. dakikada yerini Emirhan İlkhan'a bıraktı.