Haberler

Futbol Haberleri

Kenan Karaman yine yokları oynadı

Kenan Karaman yine yokları oynadı

Beşiktaş'ta taraftarla bir türlü yıldızı barışmayan Kenan Karaman, Yeni Malatyaspor maçında da kendisine verilen şansı kullanamadı. Milli futbolcu hem geride hem de ileride vasadın altında kaldı.