Kenan Yıldız gördüğü kırmızı kart nedeniyle özür diledi

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Serie A'da Juventus, Allianz Stadyumu'nda ağırladığı Monza'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Ev sahibinin gollerini, 11. dakikada Nicolas Gonzalez ile 33. dakikada Randal Kolo Muani kaydetti.

Karşılaşmada genç yetenek Kenan Yıldız da ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak milli futbolcu, kariyerinde bir ilki yaşadı.

DİREKT KIRMIZI KART GÖRDÜ: OYUNDAN ATILDI

Maçın ilk yarısında rakibi Bianco'nun sert müdahalesine dirsekle karşılık veren Kenan Yıldız, VAR incelemesinin ardından 45+3'üncü dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu kırmızı kart, genç oyuncunun profesyonel kariyerindeki ilk kırmızı kart olarak kayıtlara geçti.

ÖZÜR DİLEDİ

Maç sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kenan, yaşananlar için üzgün olduğunu belirterek, "Dün akşam sahada yaşananlar nedeniyle derin üzüntü duyuyorum. Rakibime vurmak gibi bir niyetim yoktu ve ondan özür diliyorum. Bu hareketin gerçek niyetlerimi aşan bir hareket olduğunu, benim doğamı ve futbola bakış tarzımı yansıtmadığını açıklığa kavuşturmak istiyorum. Yaşananlar için takım arkadaşlarımdan, antrenörümden, teknik ekipten, kulüpten ve taraftarlardan tekrar özür dilemek ve bu zor durumda bile eksilmeyen destekleri için onlara teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu, ayrıca takım arkadaşlarından, antrenöründen, teknik ekipten, kulüpten ve taraftarlardan da özür dileyerek bu zor süreçte gösterilen destek için teşekkür etti.