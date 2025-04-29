Kenan Yıldız, iki maç men cezası aldı!

Haber Merkezi
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) 34. hafta maçında Juventus, sahasında Monza'yı 2-0 yendi.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk yarı sona ermeden önce rakibine dirsek attığı gerekçesiyle kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.
İKİ MAÇ CEZA ALDI
Genç oyuncunun cezası belli oldu. Milli yıldız, kırmızı kartının ardından iki maç men cezası aldı.
Kenan Yıldız, cezası nedeniyle Juventus'un Bologna ve Lazio ile oynayacağı maçları kaçıracak.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Juventus'ta bu sezon 46 maçta süre bulan 19 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 5 asist yaptı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış