Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de ilk lig golünü attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 4-2 yenerken, 1 gol Kerem Aktürkoğlu'dan geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen'e karşı yedek oturan Kerem, sarı-kırmızılılara karşı 11'de başladı.

Müsabakanın 63. dakikasında Fred'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren 27 yaşındaki oyuncu, plase vuruşla topu ağlara gönderdi.

LİGDE İLK KEZ ATTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 3 gol atan sol kanat oyuncusu, ligde ise ilk kez gol sevinci yaşadı.

Kerem, Kayserispor müsabakasında 90 dakika sahada kaldı.

"GOLÜM ARMAĞAN OLSUN"

Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçtan önce duygusal bir konuşma yaptığını söyleyen Kerem, golünü adadı:

Maçtan önce Emre Zengin kardeşimiz bana 'Gol atacaksın, benim için atar mısın?' dedi. 'İnşallah senin için atacağım' demiştim. Golüm ona armağan olsun.

TARAFTAR İÇİN AÇIKLAMA

Taraftarın desteğine ayrı bir parantez açan milli yıldız, şunları dedi:

Tüm takım olarak güzel performans sergiledik. Taraftarımız ısınmadan son düdüğe kadar müthiş destek verdi. Onların desteği olunca farklı ve enerjik oynuyoruz. İlk yarı her şey güzeldi. İkinci yarı daha farklı olacak diye düşündük. Gol yedikten sonra afalladık ama güzel bir galibiyet aldık. Milli takıma moralli gideceğiz.

GALATASARAY'IN PUAN KAYBETMESİ

Galatasaray'ın Kocaelispor'a yenilmesiyle farkın kapanmasına ilişkin de konuşan Kerem, şu ifadeleri kullandı: