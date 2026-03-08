Kerem Aktürkoğlu, Gazze'de iftar verdi

Dünya bir soykırıma tanıklık etti...

İsrail ordusunun tam abluka altına aldığı Gazze'de, Filistinliler iki yılı aşkın süredir bombardıman altında hayat mücadelesini sürdürüyor.

Türkiye ise bu duruma en başından beri gözlerini kapatmıyor.

Ülke genelinde vatandaşlar, ünlü isimler, siyasiler ve iş adamları ellerinden geleni yapmaya çalışıyor, deyim yerindeyse ekmeğini bölüşüyor.

Bu isimlerden biri de milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu oldu.

İFTAR SOFRASI KURDU

Fenerbahçe'de forma giyen hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Gazze'de çadırlarda yaşayan binlerce soykırım mağdurlarına iftar sofrası kurdu.

SOFRALAR KURULACAK

Kalpten Gazze'ye Derneği aracılığıyla kurulan iftar sofralarının aralıksız devam edeceği açıklandı.