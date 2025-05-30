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Kerem Aktürkoğlu: İnşallah sevgili eşimle mutlu nice yıllarımız olur

Kerem Aktürkoğlu: İnşallah sevgili eşimle mutlu nice yıllarımız olur Kocaeli'de bir otelde dünyaevine giren Kerem Aktürkoğlu, mikrofonu eline alıp konuşma yaptığı sırada heyecanını gizleyemedi. Aktürkoğlu, "Ben aslında insanların önünde futbol oynamaya çok alışığım. Böyle durumlar biraz heyecan verici oluyor, o yüzden biraz heyecanlıyım ama tabii ki çok mutluyum" dedi.