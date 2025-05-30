A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile aralık ayında nişanlanmıştı.
Aktürkoğlu, Sakarya’da bir otelde evlendi.
Yıldız oyuncunun düğün davetine Milli Takım'dan yakın arkadaşları ve Fatih Terim de katıldı.
HEYECANINI GİZLEYEMEDİ...
Aktürkoğlu, mikrofonu eline alıp bir de konuşma yaptı.
Heyecanını gizleyemeyen başarılı oyuncu, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Ben aslında insanların önünde futbol oynamaya çok alışığım. Böyle durumlar biraz heyecan verici oluyor, o yüzden biraz heyecanlıyım ama tabii ki çok mutluyum. İnşallah değerli, sevgili eşimle mutlu, huzurlu nice yıllarımız olur..."
PORTEKİZLİLERİN GÖNLÜNDE TAHT KURDU
Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, 2024’ün Eylül ayında Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olmuştu.
Ünlü futbolcu, başarısıyla Benfica taraftarların gönlünde taht kurmayı başardı.
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