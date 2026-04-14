Kerem Aktürkoğlu: Kadıköy'de tüylerim diken diken olurdu

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve son 5 haftaya ezeli rakibi lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada giren Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan 22.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sarı-lacivertlilere imza atan Kerem, kulübün YouTube hesabına konuştu.

"PES ETSEYDİM, ŞU AN BURADA OLAMAZDIM"

Kerem, sözlerine şöyle başladı:

Başakşehir dönemimde bir yıl futbol oynamayacaktım, hikayeyi az çok bilenler bilir. Kocaeli’den İstanbul’a gidip geldiğim o bir yıl benim kırılma anımdır. Babamla birlikte her gün Kocaeli-İstanbul seferi yapıyorduk. O dönem benim için belirleyiciydi. Eğer o süreci atlatamayıp pes etseydim, büyük ihtimalle şu an burada olamazdım.

"İLK BAŞLARDAKİ KEREM BİRAZ DAHA FEVRİYDİ"

Kerem Aktürkoğlu, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

İlk başlardaki Kerem biraz daha fevriydi. Bu gençlik ateşiyle hatalar da yapardı. Şu anki aklımla, şu anki yaşanmışlıklarımla bunu rahatça söyleyebilirim ki daha sakin olup daha olgunlukla karar verebilmeli bir genç futbolcu. Biliyorum çok zor bu genç yaşta ama tavsiyem bu olurdu.

"HATA YAPTIYSAM SORUMLULUĞUNU ALIYORUM"

Hata yaptığında sorumluluk aldığını söyleyen Kerem, şunları dedi:

Bir hata yaptıysam hatayı telafi edecek olan benim. Başkasının hatayı telafi etmesini bekleyemem. Sahada tabii ki 11 futbolcuyuz. Takım arkadaşlarımız olarak birbirimize yardım etmemiz lazım ama ben bir hata yaptım, takım arkadaşım benim hatamı telafi edebilir diye düşünmüyorum. Bir hata yaptıysam bunun sorumluluğunu alıyorum. Hatayı telafi etmem gereken kişi benim. O yüzden bunu yapacak olan da sensin diyorum kendi kendime saha içinde. Bunu sürekli kendi kafamda tekrarlıyorum.

"GARANTİ OLSUN DİYE TOPA VURDUM"

A Milli Futbol Takımı'nı 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götüren golü atan Kerem, şu ifadeleri kullandı:

Kosova maçındaki golde topun dışarı doğru falso aldığından emindim. Bunu da burada açıklayayım. Hatta Orkun'la da konuştum. O da aynı şekilde söylemişti. Garanti olsun diye topa vurdum. O arada ofsayt mısın diye sorulunca 5-10 saniye tedirgin oldum. Ancak golü benim atmamın önemi yok. 24 sene sonra Dünya Kupası'na gitmek önemli.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDEKİ PENALTI

Beşiktaş derbisinde son dakikada attığı penaltı golü hakkında Kerem, şu sözleri sarf etti:

Beşiktaş maçındaki penaltı 'Ya tarih yazacaksın, ya tarih olacaksın' tarzında bir penaltıydı. Atabildiğim için çok mutluyum. Hayatımda attığım en zor penaltı olabilir. Golden sonra kendimden geçmişim. Normalde yapmam. Kameraya vurmuşum. Güvenlikçi abinin eline gelmiş. Ondan özür diledim. İçinden başka bir şey çıkıyor. Bağırıyorsun, çağırıyorsun. Çok farklı bir adrenalin o.

"ESKİ KADIKÖY RUHUNU GERİ GETİRELİM"

Eski Kadıköy ruhuna değinen milli futbolcu, şöyle konuştu:

Eski Kadıköy ruhunu geri getirelim. Çocukken stadyuma geldiğim zamanlarda taraftarımızın coşkusu, desteği beni çok etkiliyordu. Tüylerim diken diken olurdu.

FENERBAHÇE TARAFTARI İÇİN AÇIKLAMA

Fenerbahçe taraftarı hakkında konuşan hücum oyuncusu, şu değerlendirmeyi yaptı:

Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. İlk geldiğim gün de bunu söylemiştim. Geldiğim günden bu yana bana çok güzel destek oluyorlar ve sevgilerini her zaman hissediyorum. Ben de onların sevgisine karşılık vermek için saha içinde ve saha dışında kendimi en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyorum. En başından beri polemiklerden uzak durup sadece futbolumun konuşulmasını istediğimi söyledim. Fenerbahçe taraftarı da bunu çok iyi biliyor ve onların desteğini sonuna kadar hissediyorum.

İSMAİL YÜKSEK

İsmail Yüksek ile ilgili olarak Kerem, şunları dedi:

İsmail benim dostum. İsmail'le yıllardan beri dostluğumuz var. Tabii ki buraya geldikten sonra samimiyet daha da arttı. Gol atacağım zaman veya o penaltı anı olsun her zaman onun desteğini hissediyorum. Sahada olsun veya kenarda olsun ilk o seviniyor, ilk o koşuyor.

PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO

22 milyon euro piyasa değeri bulunan 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 38 maçta 12 gol ve 8 asistle mücadele etti.

Kerem'in sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.