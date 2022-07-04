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Kim Min-Jae'den Galatasaraylı taraftara şaka

Kim Min-Jae'den Galatasaraylı taraftara şaka

Fenerbahçe'de forma giyen Güney Koreli Kim Min-Jae'nin Galatasaraylı bir taraftarla yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu.