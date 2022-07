Kim Min-Jae'den Galatasaraylı taraftara şaka

Fenerbahçe'de forma giyen Güney Koreli Kim Min-Jae'nin Galatasaraylı bir taraftarla yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Kim Min-Jae, sarı-lacivertlilerin Avusturya kampında çalışmalarını sürdürüyor.

İdman sonrasında taraftarların takımı ziyaret etmesiyle birçok insanla fotoğraf çektiren Güney Koreli futbolcu, Galatasaray formalı birinini aynı talepte bulunması sonrası "No, no, no..." diyerek yanıt verdi.

Kim Min-Jae'nin Galatasaraylı taraftara tepkisi - İZLE



Fotoğraf çektirdi

Şaka amaçlı olarak taraftarı reddeden yıldız oyuncu ardından rakip takım formalı taraftarla fotoğraf çektirdi.

Sarı-kırmızılı futbolseverin eliyle 4 işareti yapması ise dikkatlerden kaçmadı.