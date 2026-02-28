Kocaelispor'dan Beşiktaş maçına özel koreografi

Süper Lig’in 24. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş’ı konuk etti.

Kocaeli Stadyumu’nda oynanan karşılaşma öncesinde takımlar sahaya Yeşilay ve vergi temalı pankartlarla çıktı.

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ KOREOGRAFİ

Seremoni sırasında Kocaelispor tribünleri ise maça özel olarak hazırladıkları koreografiyi sundu.

Maraton tribünlerinde İngilizce olarak "The real owners of clubs are the fans" (Kulüplerin gerçek sahipleri taraftardır) ve güney kale arkasında ise "Stand your ground" (Geri adım atma) yazılı pankartlar yer aldı.

SEYİRCİ SAYISI

Öte yandan karşılaşmayı bin 703 Beşiktaş taraftarı olmak üzere toplam 21 bin 976 biletli seyirci tribünlerden takip etti.