Leroy Sane'nin gördüğü kırmızı kart Almanların gündeminde: Daha önce atılmalıydı

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray, 39. dakikada Victor Osimhen'in golüyle ilk yarıyı önde kapattı.

Maçın 62. dakikasında Beşiktaş yarı alanında Leroy Sane'nin müdahalesiyle Rıdvan Yılmaz yerde kaldı.

ALMANYA'DA GÜNDEM SANE'NİN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART

VAR'da bulunan Ömer Faruk Turtay'ın uyarısıyla derbinin hakemi Ozan Ergün pozisyonu izledi.

Ergün, pozisyonu izledikten sonra Sane'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

Leroy Sane, ayrıca lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a karşı gördü.

Alman basını, Sane'nin gördüğü kırmızı karta geniş yer ayırdı.

İşte yapılan haberler...

KICKER: SANE, MAÇTA BAŞROLÜ ÜSTLENDİ

Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı derbide Süper Lig'de şampiyonluğunu korumak için önemli bir adım attı. Sane bu maçta başrolü üstlendi, ancak 62. dakikada istemeden sahadan atıldı.

SPOX: DAHA ERKEN KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ, UTANÇ VERİCİ!

Daha erken kırmızı kart görmeliydi! Leroy Sane, Galatasaray'ın derbi galibiyetinde oyundan atıldı Galibiyet golünü hazırlamasına rağmen, Leroy Sane için İstanbul derbisi utanç verici bir şekilde sona erdi. Galatasaraylı Leroy Sane, kendisi adına kötü biten, fazlasıyla olaylı bir derbiyi geride bıraktı. Beşiktaş ile oynanan mücadelede kırmızı kart gördü.



62. dakikadaki Rıdvan’ın aşil tendonuna istemeden de olsa tabanıyla bastı ve bunun sonucunda haklı olarak sahadan ihraç edildi. Aslında 30 yaşındaki oyuncunun o sırada sahada bile olmaması gerekiyordu. Sane, henüz 28. dakikada Kristjan Asllani’ye tabanıyla ayağına basarak stadyumda tansiyonu yükseltmişti. Ancak hakem Ozan Ergün sadece sarı kart gösterdi. Ev sahibi takımın tepkisini çeken bir karar oldu.

SPORT 1: DAHA ERKEN ATILMADIĞI İÇİN ŞANSLIYDI

Leroy Sane için acı bir akşam. Alman oyuncu, Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbide 1-0 galip geldiği maçta kırmızı kart gördü.



62. dakikada, eski Bayern yıldızı, Rıdvan Yılmaz ile girdiği mücadelede istemeyerek de olsa sert bir şekilde rakibinin aşil tendonuna bastı. VAR'da görüntüleri inceleyen hakem, doğru bir şekilde kırmızı kart gösterdi. Sane, daha erken bir vakitte oyundan atılmadığı için şanslıydı. Rakibinden topu kapmaya çalışırken, rakibinin ayağına müdahalede bulunmuştu.

MERKUR: DOĞRUDAN KIRMIZI KART GÖRMEKTEN BAŞKA SEÇENEĞİ YOKTU

Eski Bayern yıldızı Leroy Sane derbi galibiyetinde olay yarattı. Rakibi Kristjan Asllani ile girdiği ikili mücadelede Sane geç kaldı ve Beşiktaş oyuncusunun ayak bileğine kramponlarıyla vurdu. Ev sahibi taraftarlar kırmızı kart bekledi, ancak Alman milli oyuncu sadece sarı kart gördü. 30 yaşındaki oyuncu, rakibi Rıdvan Yılmaz'ı çalımlamaya çalışırken, talihsiz bir şekilde onun aşil tendonuna çarptı. Hakem Ozan Ergün'ün ona doğrudan kırmızı kart göstermekten başka seçeneği yoktu.

BILD: BEŞİKTAŞ, SANE'NİN HAREKETİNE ÖFKELENDİ

Beşiktaş, Sane'nin hareketine öfkelendi. Galatasaray, Süper Lig'deki derbide Beşiktaş'ı 1-0 yenerek liderliğini korudu, ancak yıldızı Leroy Sane'yi kaybetti. Sane, maçın 62. dakikasında doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.



28. dakikada, eski Bayern yıldızı rakibi Kristjan Asllani'nin ayak bileğine kramponlarıyla sert bir müdahalede bulundu. Sane bu olaydan sadece sarı kartla kurtuldu.