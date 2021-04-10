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    Levent Şahin: Futbol adına üzgünüm

    Levent Şahin: Futbol adına üzgünüm

    Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, Karagümrük'le 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2021 - 21:37
    • Güncelleme : 10.04.2021 - 21:47
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    Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da antrenör Levent Şahin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

    "KIRIK SÜPHESİ VAR"

    Yedlin'in sakatlığıyla ilgili konuşan Şahin, "20. dakikada mesajı aldık. Yedlin şu an hastaneye gidiyor, kırık şüphesiyle... Burada maçla ilgili mesajı aldık." dedi.

    Levent Şahin: Futbol adına üzgünüm #1

    "OYUNUN SONUCUNU ETKİLEDİLER"

    Mücadeledeki hakem yönetimini eleştiren Levent Şahin, "20. dakikadan itibaren Riva'daki hakemlerle seste ve görüntüde bir problem oldu sanırım. Uzaktan, yakından iyi niyeti olmayan hakem grubuyla karşılaştık. Bahane değil ama oyunun sonucunu etkilediler. Futbol ve oyun adına üzgünüm." ifadelerini kullandı.

    Levent Şahin: Futbol adına üzgünüm #2

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