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    Liverpool taraftarı, Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden takımlarını şarkılarla karşıladı

    Liverpool taraftarı, Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden takımlarını şarkılarla karşıladı

    UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'de 1-0 yenilen Liverpool'un taraftarları, kente dönen takımı binlerce futbolsever cadde üzerinde toplanarak tezahüratlar ve şarkılar eşliğinde karşıladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 02:41
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 03:12
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    Şampiyonlar Ligi final maçında Real Madrid'e 1-0 mağlup olan Liverpool, İngiltere'de taraftarları tarafından muhteşem bir kalabalıkla karşılandı.

    İkinci olan takımlarını şarkılarla karşıladılar

    Otobüsün üzerinde taraftarlarını selamlayan futbolculara, Liverpoollu taraftarlar konfetiler ve sevinç çığlıkları arasında kulüp için yazılmış olan "You will never walk alone" şarkısını söyleyerek destek verdi.

    Liverpool taraftarı, Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden takımlarını şarkılarla karşıladı - Video

    Liverpool taraftarı, Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden takımlarını şarkılarla karşıladı #1

    Jürgen Klopp'un etkisi

    Liverpool, ilk Şampiyonlar Ligi zaferini 2005 yılında İstanbul'da yaşadı. Jürgen Klopp ile birlikte Liverpool, 2016'da Avrupa Ligi finali oynadı. 2019'da ise son Şampiyonlar Ligi zaferini yaşadılar.

    Liverpool taraftarı, Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden takımlarını şarkılarla karşıladı #2

    Taraftarlardan tam destek

    Klopp ile geçen 3 yılda yetenekli oyuncu Firmino, en çok maça çıkan, en çok gol atan, en çok asist yapan oyuncu oldu. Takım oyununa ağırlık veren Klopp'un sisteminden ise taraftarlar oldukça memnun gözüküyor.

    Liverpool taraftarı, Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden takımlarını şarkılarla karşıladı #3

    Liverpool taraftarı, Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden takımlarını şarkılarla karşıladı #4

    Liverpool taraftarı, Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden takımlarını şarkılarla karşıladı #5

    Liverpool taraftarı, Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden takımlarını şarkılarla karşıladı #6


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