Liverpool taraftarı, Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden takımlarını şarkılarla karşıladı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'de 1-0 yenilen Liverpool'un taraftarları, kente dönen takımı binlerce futbolsever cadde üzerinde toplanarak tezahüratlar ve şarkılar eşliğinde karşıladı.

İkinci olan takımlarını şarkılarla karşıladılar

Otobüsün üzerinde taraftarlarını selamlayan futbolculara, Liverpoollu taraftarlar konfetiler ve sevinç çığlıkları arasında kulüp için yazılmış olan "You will never walk alone" şarkısını söyleyerek destek verdi.

Jürgen Klopp'un etkisi

Liverpool, ilk Şampiyonlar Ligi zaferini 2005 yılında İstanbul'da yaşadı. Jürgen Klopp ile birlikte Liverpool, 2016'da Avrupa Ligi finali oynadı. 2019'da ise son Şampiyonlar Ligi zaferini yaşadılar.

Taraftarlardan tam destek

Klopp ile geçen 3 yılda yetenekli oyuncu Firmino, en çok maça çıkan, en çok gol atan, en çok asist yapan oyuncu oldu. Takım oyununa ağırlık veren Klopp'un sisteminden ise taraftarlar oldukça memnun gözüküyor.