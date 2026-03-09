Liverpool'un Galatasaray maçı kadrosu belli oldu: 5 eksik var!

Şampiyonlar Ligi'nde yarın Galatasaray'a konuk olacak Liverpool'un kamp kadrosu açıklandı. Teknik direktörü Arne Slot'un 21 kişi olarak belirlediği kadroda 5 isim yer almadı.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın sahasında İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek.
Liverpool, yarın saat 20.45'te başlayacak mücadele öncesi maç kadrosunu duyurdu.
Liverpool'da Alisson Becker, kadroda yer almadı.
ALISSON KADRODA YER ALMADI
Brezilyalı eldiven, sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Alisson, bu sezon daha önce oynanan Galatasaray maçında da sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı.
4 İSİM DAHA YOK
Liverpool'da Alisson Becker dışında, Conor Bradley, Wataru Endo, Federico Chiesa ve Alexander Isak da Galatasaray maçı kadrosunda yer almıyor.
Liverpool'un kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:
Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Nallo, Morrison, Ngumoha, Misciur.