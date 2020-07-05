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    Ljajic ve Umut Nayir yine kadroda yok

    Ljajic ve Umut Nayir yine kadroda yok

    Beşiktaş'ta Adem Ljajic ile Umut Nayir, Konyaspor maçının ardından Kayserispor karşılaşmasında da forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2020 - 11:04
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    Ljajic ve Umut Nayir yine kadroda yok

    25 Haziran'da bir açıklama yapan Beşiktaş Kulübü, isim vermeyerek iki futbolcunun koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

    Daha sonra açıklanan Konyaspor kadrosuna Umut Nayir ve Adem Ljajic'in alınmaması, gizlenen isimleri ortaya çıkarmıştı.

    Tedavileri süren iki futbolcunun Kayserispor'a karşı da forma giyemeyecekleri öğrenildi.

    TFF 14 GÜN OYNAYAMAZ DEMİŞTİ

    Bilindiği gibi TFF talimatnamesine göre testi pozitif çıkan futbolcular, 14 gün boyunca karantinada kalmak zorunda.

    Ljajic ve Umut Nayir yine kadroda yok #2

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