Lucas Torreira, son 2 ayda Youssef En-Nesyri'den daha fazla gol attı

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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye karşı 5 puanlık üstünlüğü bulunuyor.

Ligde son 5 haftaya girilirken sarı-kırmızılı ekibe, kalan maçlarda 3 galibiyet 1 beraberlik yeterli oluyor.

Fenerbahçe ise tüm maçlarını kazanıp, Galatasaray'ın puan kaybetmesini beklemek zorunda.

TORREIRA UÇUŞA GEÇTİ: SON MAÇLARI BOŞ GEÇMİYOR

Hal böyleyken iki takım arasında son haftalarda bazı oyuncuların performanslarındaki yükselişler ve düşüşler dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekipte performansıyla dikkat çeken isimlerin başında Uruguaylı Lucas Torreira geliyor.

Eyüpspor maçının 56. dakikasında farkı 2'ye çıkaran golü kaydeden Torreira, bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti.

SON 4 MAÇTA 4 GOL

Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunan 29 yaşındaki futbolcu, 5 gole ulaştı.

Süper Lig'de Bodrum FK ve Eyüpspor maçlarında gol atan Torreira, kupada da Konyaspor filelerini havalandırarak üst üste çıktığı 3 resmi karşılaşmada tabelayı değiştirdi.

Böylelikle Torreira, savunma ağırlıklı bir oyuncu olmasına rağmen son 2 ay içerisinde takımı adına 4 gol atarak önemli bir katkı sağlamış oldu.

EN NESYRI SUSTU, FENER DÜŞÜŞE GEÇTİ

Diğer yandan Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'ye baktığımızda 2025 yılına iyi bir başlangıç yapan Youssef En-Nesyri'nin suskunluğu göze çarpıyor.

Faslı golcü, 2 Mart'taki Antalyaspor maçından sonra gol atamamasıyla birlikte düşüşe geçti.

En-Nesyri'nin suskun kaldığı sekiz maçlık dönemde Fenerbahçe, Avrupa'dan Rangers karşısında elendi, Süper Lig'de Samsunspor ve Kayserispor ile berabere kalırken, Galatasaray'a Kadıköy'de 2-1 yenildi ve Türkiye Kupası'na veda etti.

EN SON 2 MART'TA FİLELERİ HAVALANDIRDI

Süper Lig'de ise Kayserispor'la 3-3 beraber kalınan maçta da oyuna sonradan giren Faslı golcü, takımı adına etkili olamadı.

Öte yandan sarı-lacivertli formayla 46 maçta görev alan golcü, 26 gol 5 asistlik performans sergiledi.