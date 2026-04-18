Lucas Torreira'dan Fenerbahçe yanıtı

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaraylı Lucas Torreira, Gençlerbirliği galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

"SON MAÇTA CANIMIZ YANMIŞTI"

Maçla ilgili konuşan Torreira, "Son maçta canımız yanmıştı. Önemli bir avantajımız vardı. Rakibimizin hemen arkamızda olduğunu bildiğimiz için farkı korumak istiyorduk. Hafta boyunca iyi çalıştık. Taraftarımız bizi ziyaret etti, bu çok önemliydi. Farklı bir imaj sergiledik sonrasında. Son dakikalarda zorlanmamız normal. Deplasmanda bu tür maçlar zorlu oluyor. Deplasmanda 3 puan önemli. Şimdi kupa maçına bakıyoruz." dedi.

"KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Kupada Gençlerbirliği, ligde Fenerbahçe ile ile oynayacakları karşılaşmalarla ilgili açıklama yapan Torreira, "Kupa önemli maçlardan bir tanesi. İçeride oynayacak olmamız pozitif bir faktör. Tüm Türkiye'nin ve dünyanın izleyeceği bir derbi olacak sonrasında. 4 puan farkla ve şampiyon olarak çıkacağız o maça. Biz daha rahat taraf olabiliriz derbide. Kazanmak zorundayız. Onlar daha stresli gelebilir. Biz çok önemli maçta kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.