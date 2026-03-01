Maçın kırılma anı! Fenerbahçe'nin son dakikada topu direkten döndü

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Antalya'da oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

4 GOL VAR KAZANAN YOK

Antalyaspor'un golleri 43. dakikada kendi kalesine Levent Mercan ve 49. dakikada Van de Streek'den geldi.

Fenerbahçe'nin gollerini 63. dakikada Sidiki Cherif ve 69. dakikada kendi kalesine Veysel Sarı kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 54 yaptı. Antalyaspor 24 puana yükseldi.

SON DAKİKADA TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Maçın son bölümünde ise Fenerbahçe, gole çok yaklaştı ancak net pozisyonu Nene ile değerlendiremedi.

90+7’nci dakikada Fenerbahçe atağında ceza alanına yapılan ortada topu altıpas içerisinde bulan Nene’nin vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.

Bu pozisyonun hemen ardından ise hakem Alper Akarsu, maçın bitiş düdüğünü çaldı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)