Manisa FK, sahasında Hatayspor'u yendi

1. Lig'in 2. haftasında Manisa FK, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

MANİSA FK, HATAYSPOR’U 2-1 MAĞLUP ETTİ

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla Manisa FK oldu.

Hatayspor, 46. dakikada Funsho Bamgboye ile 1-0 öne geçti. Manisa FK, bu gole 64. dakikada Kadir Kaan Yurdakul ile cevap verdi. Ev sahibi Manisa, 73. dakikada Muhammed Kiprit'in penaltı golüyle maçtan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Bu sonucun Manisa FK, ligde 3 puana ulaştı. Hatayspor, iki hafta sonunda puan alamadı.

Ligin bir sonraki haftasında Manisa FK, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Hatayspor, Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.