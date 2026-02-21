Marco Asensio, Avrupa maçlarında etkisini gösteremedi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest karşısında sahada etkisiz kaldı.

Özellikle Marco Asensio, sarı-lacivertlilerin hücum gücünü adeta sırtlayan isim olmasına rağmen İngiliz ekibi karşısında etkisiz kaldı.

ETKİSİZ KALDI

İspanyol yıldız, 90 dakika sahada kalmasına rağmen sadece 42 kez topla buluşabildi, 2 şut çekti ve yalnızca 1 kilit pas üretebildi.

Vitor Pereira'nın Sangare'yi Asensio'ya yakın oynatması, oyuncunun beklenen etkinliği göstermesini engelledi.

AVRUPA MAÇLARINDA KAYIP...

Sezon genelinde Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da 22 maçta 12 gol ve 9 asist üreterek takımını sırtlayan Asensio, Avrupa Ligi'nde ise 8 maçta toplam 525 dakika forma giymesine rağmen gol veya asist katkısı sağlayamadı.

GOL VE ASİST KATKISI VEREMEDİ

Nottingham Forest karşısında da Talisca ve Kerem Aktürkoğlu ile birlikte etkisiz kalan Asensio, Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki hayal kırıklığında en dikkat çekici isim oldu.