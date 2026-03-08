Marco Asensio: Benim için kolay bir hafta olmadı

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, Samsunspor maçının ardından konuştu.

"GALİBİYETE YARDIMCI OLDUM"

İspanyol futbolcu, "Taraftar her zaman çok büyük faktör oldu. Bugün de öyle. Maç bir rakibimize gitti bir bize geldi. Günün sonunda 3 puan aldık. Benim için kolay bir hafta olmadı. Fiziksel olarak en iyi halimde olmak istiyorum ama bu maçta iyi hissettim ve galibiyete yardımcı oldum. Mutluyum." diye konuştu.

"ELİMİZDEN GELENİ HEP YAPMALIYIZ"

Asensio, "Oynayacağımız her maç önemli olacak. Elimizden geleni hep yapmalıyız. Takımda bu karakter var. Her maç savaşıyoruz. Bizim hedefimiz maç maç bakmak. Düzeltmemiz gerekenleri düzelterek şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olacağız." ifadelerini kullandı.