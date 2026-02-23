Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yolunda büyük fırsat tepti.

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, kariyer rekorunu kırdı.

REAL MADRID'DE 10 GOLÜ VARDI

Sezon başından beri göz kamaştırıcı bir performansa imza atan Asensio, kariyerinde daha önce en çok gol kaydettiği sezonu 2021-2022 sezonunda Real Madrid formasıyla 10 gol atarak yaşamıştı.

11. GOLÜNÜ ATTI

Asensio, Kasımpaşa ağlarına 90+5. dakikada attığı golle bu sezonki 11. golüne ulaşarak rekorunu kırdı.