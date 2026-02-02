Marco Asensio’dan son 7 deplasman maçında gol katkısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor ile oynadı ve rakibini 2-0'lık skorla yendi.

Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio, takımının ilk golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Talisca’dan aldığı pasla ceza yayı önünden vuruşunu yapan Asensio, topu filelere gönderdi.

KATKI VERMEYE DEVAM EDİYOR

Deneyimli oyuncu son haftalarda takımına hücumda önemli katkılar sağlarken, üst üste 7 deplasman maçında gol veya asist yaptı.

Deneyimli oyuncu bu süreçte Beşiktaş, Rizespor, Eyüpspor maçlarında gole imza atarken, Gaziantep FK, Rizespor, Başakşehir, Eyüpspor, Alanyaspor ve Kocaelispor’a karşı gol pası verdi.

16 MAÇTA 9 GOL ATTI

İspanyol futbolcu Süper Lig’de bu sezon 15’i ilk 11 olmak üzere görev yaptığı 16 maçta 9. golüne ulaştı.

BAŞKAN SARAN AYAKTA ALKIŞLADI

Asensio, 88. dakikada yerini Yiğit Efe Demir’e bırakırken oyundan çıktığı esnada Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ayakta alkışladı.

"SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Marco Asensio, harika bir gol attığı Kocaelispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Rize'deki gol mü, buradaki gol mü daha güzel kendisine göre?" sorusunu yanıtlayan Marco Asensio "Bana göre de buradaki gol daha güzeldi. Benim için en önemli golüm, son attığım goldür. Zor bir stadyumda oynadık, iyi bir takıma karşı oynadık. İyi bir 3 puan aldık ve savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

"3 PUAN İÇİN MUTLUYUZ"

Şampiyonlukla ilgili konuşan Marco Asensio "Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmenin çok önemli olduğunu biliyorduk. Bunu da başardık. Takım olarak iyi mücadele ettik. 3 puan için mutluyuz. Sene sonundaki hedefimiz için savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.