Marek Hamsik'in oğlu, Kopenhag ile imzaladı

Danimarka ekibi Kopenhag, Marek Hamsik'in oğlu Chrstian Hamsik'i renklerine bağladı.

Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 16:17
  • Marek Hamsik'in oğlu Chrstian Hamsik, Kopenhag ile anlaştı.
  • Genç futbolcu, Ocak ayında 16 yaşına girdikten sonra takıma katılacak.
  • Kopenhag, transferi resmen duyurdu.

Bir dönem ülkemizde Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Napoli efsanesi Marek Hamsik'in oğlu Chrstian Hamsik, yeni takımına imza attı.

HAMSİK'İN OĞLU DA FUTBOLCU OLDU

Danimarka ekibi Kopenahag, Marek Hamsik'in oğlunu renklerine bağladığı duyurdu.

16 YAŞINA GİRİNCE BAŞLAYACAK

Açıklamada genç futbolcunun, Ocak ayında 16 yaşına basmasının ardından Danimarka ekibine resmen katılacağı açıklandı.

