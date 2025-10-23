Marek Hamsik'in oğlu, Kopenhag ile imzaladı

- Marek Hamsik'in oğlu Chrstian Hamsik, Kopenhag ile anlaştı.
Bir dönem ülkemizde Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Napoli efsanesi Marek Hamsik'in oğlu Chrstian Hamsik, yeni takımına imza attı.
HAMSİK'İN OĞLU DA FUTBOLCU OLDU
Danimarka ekibi Kopenahag, Marek Hamsik'in oğlunu renklerine bağladığı duyurdu.
16 YAŞINA GİRİNCE BAŞLAYACAK
Açıklamada genç futbolcunun, Ocak ayında 16 yaşına basmasının ardından Danimarka ekibine resmen katılacağı açıklandı.