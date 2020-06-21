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    Mariano ve Ahmet Çalık, Başakşehir maçında yok

    Mariano ve Ahmet Çalık, Başakşehir maçında yok

    Gaziantep maçında sarı kart gören Mariano ile kırmızı kart gören Ahmet Çalık, önümüzdeki hafta oynanacak olan Galatasaray-Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2020 - 22:01
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    Mariano ve Ahmet Çalık, Başakşehir maçında yok

    Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

    Mücadelenin 45+3. dakikasında rakibine faul yapan Mariano, sarı kart gördü.

    Brezilyalı sağ bek, gördüğü kartla önümüzdeki hafta oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü.

    AHMET DİREKT KIRMIZI KART GÖRDÜ

    Öte yandan kaleciyle karşı karşıya kalan Gaziantepli futbolcuya faul yapan Ahmet Çalık, direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Ahmet de tıpkı Mariano gibi önümüzdeki hafta sahadaki yerini alamayacak.

    Diğer taraftan Ç.Rizespor mücadelesinde kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Adem Büyük de bu mücadelede forma giyemeyecek.

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