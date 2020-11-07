Marius Sumudica: Kartal değil şahin hareketi yaptım

Gaziantep'in her hareketi olay olan teknik direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş'ı 3-1 yendikleri maçın ardından çok konuşulan 'kartal pozu' hakkında konuştu.

Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Gaziantep ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip rakibini 3-1 yenerek haftayı galibiyetle kapatırken, teknik direktör Marius Sumudica maç sonu açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ MAÇLARIMIZDAN BİRİYDİ"

Marius Sumudica açıklamasında; "Biz bu şehir için oynuyoruz, Gaziantep için! 1.5 senedir buradayım. En iyi maçlarımızdan biri buydu. Beşiktaş'ı geçen sezon da yenmiştik ama bu maç daha iyi oynadık. Ocak ayından beri evimizde yenilmezliğimiz sürüyor. Bu rekoru devam ettirmek sürüyoruz. Denizli maçı var önümüzde, 2 hafta var hazırlanmak için. 11 puana ulaştık, bu çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yürekleriyle oynadılar." dedi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kart gördüğü pozisyonu anlattı.

"ŞAHİNLER YÜKSEKTEN UÇAR"

Gaziantep FK'nın simgesinin şahin olduğunu anımsatan Rumen teknik adam, şöyle konuştu: "Bizim bir sloganımız var, şahinler yüksekten uçar. Ben de maç sırasında bu işareti yaptım. Kimseyle savaş kavga içerisine girmek istemiyorum. Bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Maç sırasında arkamdaki taraftarlar 'beraberlik' diye bağırıyordu. Ben de onlara 'sus' işareti yaptım. Ben bir şey söylediğim zaman çarpıtılıyor, bunun için sürekli cezalandırılıyorum. Oyuncularıma da sürekli bağırıyorum ve onları motive etmek için uğraşıyorum. Eğer ben yedek kulübesinde elleri bağlı uyursam takım da uyur."