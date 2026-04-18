Matteo Guendouzi stadyumu böyle terk etti

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını derinden etkileyen ve nefesleri kesen mücadelede Fenerbahçe, evinde ağırladığı Rizespor karşısında 90+8. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik şok bir beraberlikle ayrıldı.

Bu ağır puan kaybı sonrası Kadıköy'de sinirler gerildi.

MAÇ BİTTİ, KOŞA KOŞA İÇERİ GİTTİ

Rizespor'un son saniyede gelen golünün ardından adeta yıkılan ve çılgına dönen Fenerbahçe'nin hırslı yıldızı Matteo Guendouzi, hakemin maçı bitiren son düdüğü çalmasıyla birlikte içeri koştu.

Takım arkadaşlarının, rakip oyuncuların ve teknik heyetin şaşkın bakışları arasında sahada bir saniye bile durmayan yetenekli orta saha, soyunma odasına doğru adeta depar attı.

TAKIMI BEKLEMEDEN ÇIKTI

Fransız yıldızın öfkesi soyunma odasında da dinmedi. Duş bile almadan hızla eşyalarını toplayan Guendouzi, çantasını sırtladığı gibi stadyumun çıkışına yöneldi.

Takım otobüsünün hareket saatini ve diğer takım arkadaşlarını kesinlikle beklemeyen Guendouzi, stadı tek başına ve son derece sinirli bir şekilde terk etti.