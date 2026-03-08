Matteo Guendouzi, Süper Lig'de golle tanıştı

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u 3-2 yenerken ilk golü Matteo Guendouzi kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Guendouzi, 15. dakikada beraberlik golünü attı.

26 yaşındaki futbolcu mücadelesiyle de galibiyette önemli rol oynadı.

LİGDE İLK GOLÜNÜ ATTI

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Guendouzi, ilk maçına Süper Kupa finalinde çıkarken, Galatasaray'a karşı da gol sevinci yaşadı.

Guendouzi, Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 kez sarı-lacivertli formayı giydi.

"HARİKA BİR GALİBİYET OLDU"

Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi, Samsunspor maçının ardından konuştu.

Fransız orta saha oyuncusu, "Bizim için harika bir galibiyet oldu. Belki takım olarak en iyi performansı sergileyemedi ama muhakkak kazanmamız lazımdı. Maç içinde sıkıntılar yşaadık. 2 şutta 2 gol yedik. Kalitemize, kazanabileceğimize inandık. Pes etmedik." dedi.

"KALİTEMİZİ BİLİYORUZ"

Guendouzi, "Kalitemizi biliyoruz. Türkiye'deki maçlar kolay olmuyor. Samsunspor iyi bir takım. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Eminim ki sezon sonu geldiğinde en önemli galibiyetlerimizden biri olacak." diye konuştu.