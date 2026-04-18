Mauro Icardi, ligdeki gol sayısını 14'e çıkardı

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı ve rakibini 2-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların ilk golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti.

Müsabakanın 2. dakikasında Leroy Sane'nin pasında Yunus Akgün'ün dokunduğu topa ceza sahası içinde tek vuruş yapan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

TOPLAM 16 GOLÜ VAR

33 yaşındaki futbolcu, ligde 7 maç sonra rakip fileleri havalandırırken, gol sayısını da 14'e çıkardı.

Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da da 1'er gol kaydeden Arjantinli futbolcu, bu sezon toplamda 16. golünü attı.

Maça 11’de başlayan Mauro Icardi, 78. dakikada yerini Noa Lang’a bıraktı.