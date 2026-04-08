Mauro Icardi'den gece yarısı dikkat çeken paylaşım

Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren Mauro Icardi'nin sözleşmesi, sezon sonunda sona eriyor.

Kulüple henüz anlaşma sağlamayan Arjantinli yıldızın geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor.

GECE YARISI PAYLAŞTI

Arjantinli golcü, geçirdiği ağır sakatlıkların ardından eski performansından uzak olduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu.

33 yaşındaki yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından hakkında çıkan iddialara ve yapılan eleştirilere sert bir tepki gösterdi.

"YARIN NE UYDURACAKLAR MERAK EDİYORUM"

Icardi paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Sessizlik onları ele verdi; çünkü gürültü kesildiğinde, ondan beslenenler açığa çıkar. Besinsiz kalan parazitler kendiliğinden yok olur. Bunun gazetecilik değil, bağımlılık olduğu çok açık. Yarın ne uyduracaklar merak ediyorum, sizi dikkatle okuyorum."