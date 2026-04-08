Bu sezon Süper Lig'de en çok penaltı kullanan takımlar

Süper Lig’de 2025/26 sezonunun penaltı istatistikleri, dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Ligin ilk haftaları itibarıyla en fazla penaltı kazanan takım Trabzonspor olurken, bordo-mavililer bu alandaki açık ara üstünlüğüyle öne çıktı.

Trabzonspor, kazandığı 9 penaltının 8’ini gole çevirerek listenin zirvesinde yer aldı.

Bu performans, Karadeniz ekibini yalnızca penaltı sayısında değil, etkinlik oranında da üst sıralara taşıdı.

İkinci sırada 7 penaltı kazanan Fenerbahçe bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu fırsatların 5’ini gole çevirirken, 2 penaltıdan yararlanamadı.

Gaziantep FK ise 6 penaltıyla üçüncü sırada yer aldı. Kırmızı-siyahlılar, bu penaltıların 4’ünü gole çevirerek yüzde 66,7’lik bir başarı oranı yakaladı.

Listenin dördüncü sırasında Göztepe bulunuyor.

İzmir temsilcisi 5 penaltı kazanmasına rağmen bunların yalnızca 2’sini gole çevirebildi ve düşük gol oranıyla dikkat çekti.

Beşinci sırada ise Beşiktaş yer aldı.

Siyah-beyazlı ekip de 5 penaltı kazandı ve bunların 3’ünü gole çevirerek orta seviyede bir başarı grafiği sergiledi.

Son olarak Galatasaray ise 4 karşılaşmada penaltı noktasına gitti.

Sarı-kırmızılılar kullandığı penaltıların hepsini gole çevirdi.