Bu sezon Süper Lig'de en çok penaltı kullanan takımlar

Süper Lig'de 28. haftayı geride bıraktık. Zirve yarışında mücadele kızışırken geçtiğimiz haftaya Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde verilen penaltı kararı damga vurdu. Peki 28 haftanın sonucunda bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar kimler? İşte Süper Lig ekiplerinin kazandığı penaltılar...
Süper Lig’de 2025/26 sezonunun penaltı istatistikleri, dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.
Ligin ilk haftaları itibarıyla en fazla penaltı kazanan takım Trabzonspor olurken, bordo-mavililer bu alandaki açık ara üstünlüğüyle öne çıktı.
Trabzonspor, kazandığı 9 penaltının 8’ini gole çevirerek listenin zirvesinde yer aldı.
TRABZONSPOR ZİRVEDE
Bu performans, Karadeniz ekibini yalnızca penaltı sayısında değil, etkinlik oranında da üst sıralara taşıdı.
İkinci sırada 7 penaltı kazanan Fenerbahçe bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu fırsatların 5’ini gole çevirirken, 2 penaltıdan yararlanamadı.
FENERBAHÇE TAKİP ETTİ
Gaziantep FK ise 6 penaltıyla üçüncü sırada yer aldı. Kırmızı-siyahlılar, bu penaltıların 4’ünü gole çevirerek yüzde 66,7’lik bir başarı oranı yakaladı.
Listenin dördüncü sırasında Göztepe bulunuyor.
İzmir temsilcisi 5 penaltı kazanmasına rağmen bunların yalnızca 2’sini gole çevirebildi ve düşük gol oranıyla dikkat çekti.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY...
Beşinci sırada ise Beşiktaş yer aldı.
Siyah-beyazlı ekip de 5 penaltı kazandı ve bunların 3’ünü gole çevirerek orta seviyede bir başarı grafiği sergiledi.
Son olarak Galatasaray ise 4 karşılaşmada penaltı noktasına gitti.
Sarı-kırmızılılar kullandığı penaltıların hepsini gole çevirdi.